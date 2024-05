Raubüberfall: 36-Jähriger wird mit Messer bedroht und geschlagen

Ein Mann wird am Dienstagabend in Friedberg Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Unbekannte bedrohen und schlagen auf den 36-Jährigen ein.

Mit einem Messer bedroht, geschlagen und beraubt: Diese albtraumhaften Szenen durchlebte ein 36-Jähriger am Dienstagabend in Friedberg. Wie die Polizei meldet, wurde der Mann in der Ekherstraße gegen 22 Uhr von zwei Männern bedrängt. Diese drohten ihn offenbar mit einem Messer, schlugen auf ihn ein und entwendeten gewaltsam seine Tasche samt Inhalt.

Der 36-Jährige wurde durch den Raub leicht verletzt. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und hofft auf Hinweise von Zeugen. Passanten oder Anwohner, die die Tat beobachtet haben oder denen am Dienstagabend zwei Personen verdächtig vorgekommen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/3233821 zu melden.

Anfang April gab es zuletzt einen Raubüberfall in Aichach-Friedberg

Am Montag hatte sich in Augsburg ein ähnlicher Fall ereignet, bei dem zwei unbekannte Täter versucht hatten, die Umhängetasche eines 23-Jährigen zu entreißen. Bei dem Augsburger Vorfall kam jedoch kein Messer zum Einsatz, sondern die unbekannten Täter sprühten dem 23-Jährigen mit einem Reizstoff ins Gesicht. Zwei Zeugen sollen die Unbekannten nach dem Angriff angesprochen haben, woraufhin diese in Richtung des Textilmuseums flohen. Die Polizeibeamten des Präsidiums Schwaben Nord haben allerdings aktuell keine Hinweise darauf, dass es sich bei beiden Fällen um die gleichen Täter handelt.

Im Landkreis Aichach-Friedberg hatte es zuletzt am 4. April in Aichach einen Raubüberfall gegeben. Der mutmaßliche Täter, der einen Mann und eine Frau attackiert hatte, ging der Polizei einige Tage später bei einer Routinekontrolle ins Netz.

In Hinblick auf die Kriminalstatistik passt der Fall ins Bild. Die Zahlen aus Schwaben Nord zeigten für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr insbesondere in den Bereichen des Diebstahls, der Gewaltkriminalität sowie der Rohheitsdelikte einen signifikanten Anstieg. Demgegenüber nahmen die Fallzahlen in den Bereichen der Straftaten gegen das Leben sowie der Rauschgiftdelikte ab. (afab)