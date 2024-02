Friedberg

vor 17 Min.

Rauchige Stimme, spannende Anekdoten: Anne Haigis verzaubert mit ihrem Konzert

Anne Haigis zog im Friedberger Schloss mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrer Ausstrahlung das Publikum in ihren Bann.

Plus Die Sängerin Anne Haigis präsentierte ihre deutschen und englischen Lieblingssongs in Friedberg. Das Publikum lauschte ihrer Reibeisenstimme und ihren Erzählungen begeistert.

Von Edigna Menhard

Als Anne Haigis mit ihrer Gitarre die Bühne des Wittelsbacher Schlosses betrat, war zunächst der Applaus noch etwas zaghaft. Das änderte sich jedoch schnell. Denn gleich mit ihrem ersten Lied „That was a river“ setzte sie ihre rauchige, voluminöse Stimme in den Mittelpunkt, indem sie die ersten Töne a cappella vortrug. Dazu verzauberte die gebürtige Rottweilerin die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem bodenständigen schwäbischen Charme.

Anne Haigis zum zweiten Mal im Friedberger Schloss

Schon zum zweiten Mal trat Anne Haigis in Friedberg auf, zuletzt 2021 gemeinsam mit Ulla Meinecke. „Ich freue mich, dass ich nochmal eingeladen wurde in dieses schöne Schloss“, begrüßte sie das Publikum. Dieses Mal stellte sie ihr aktuelles Album „Carry on“ vor, das sie anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums vor zwei Jahren aufgenommen hat. Auf dieses habe sie alle wichtigsten Songs ihrer Karriere und ihres Lebens gepackt, erzählte sie. Neu sei allerdings, dass sie nun alleine unterwegs sei. Ihr Pianist habe sich in der schwierigen Coronazeit beruflich umorientiert und sei Lehrer geworden. „Ich vermisse ihn“, bedauerte sie. Dem Publikum fehlte aber wohl nichts, denn sie trug jeden ihrer englischen und deutschen Songs mit einer Leidenschaft und Hingabe vor, die ihre Liebe zur Musik deutlich machte und die bewies, warum sie zu den herausragenden Künstlerinnen ihrer Generation gehört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen