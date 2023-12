Betrunken am Steuer: Auto überschlägt sich zwischen Rederzhausen und Friedberg

Totalschaden entstand an dem Auto eines jungen Mannes, der in Rederzhausen einen schweren Unfall hatte. Der Promillewert war hoch. Waren Drogen im Spiel?

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach Mitternacht in Rederzhausen. Ein 24-Jähriger war mit seinem Opel von Rederzhausen in Richtung Friedberg unterwegs. Das Fahrzeug kam laut Polizei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Betonsockel eines Gartenzauns. Dadurch wurde der Pkw zurück auf die Paartalstraße geschleudert und überschlug sich. Der Opel blieb auf dem Dach liegen - durch den Unfall völlig zerstört.

Aufgrund des Schadens geht die Polizei aktuell davon aus, dass der 24-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem war er betrunken. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 1,62 Promille. Ob auch Betäubungsmittel im Spiel waren, konnte vor Ort durch die Streife nicht geklärt werden. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet, die über die Einnahme von Betäubungsmitteln Auskunft geben wird.

Unfall in Rederzhausen: Fahrer hat Glück im Unglück

Durch den Unfall verletzte sich der Fahrer am Kopf, über ein genaueres Verletzungsbild lagen bis Sonntag der Polizei keine weiteren Informationen vor. Angesichts des Unfallgeschehens hat der 24-Jährige aber nach Angaben der Beamten sehr viel Glück gehabt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des jungen Mannes wurde eingezogen und Anzeige gegen ihn eingeleitet. (AZ)