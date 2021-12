Mann in Ausnahmezustand: Polizei rückt zu Großeinsatz in Rederzhausen aus

Zu einem Großeinsatz der Polizei kommt es Mittwochmittag in Friedbergs Stadtteil Rederzhausen. Ein Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ein Großaufgebot der Polizei rückte Mittwochmittag im Friedberger Ortsteil Rederzhausen an. Ein Bürger hatte die Polizei alarmiert, weil ein 48-Jähriger sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Polizei nimmt bei Einsatz in Rederzhausen einen Mann in Gewahrsam

Aufgrund der Gesamtumstände, so die Polizei Augsburg, begaben sich zahlreiche Einsatzkräfte nach Rederzhausen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Eine Gefahr für Dritte bestand der Polizei zufolge zu keiner Zeit. Eine weitere Abklärung zum Zustand des Mannes erfolgte anschließend in einer Fachklinik. Nähere Angaben will die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht machen.