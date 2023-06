Friedberg-Rederzhausen

vor 48 Min.

Neubaugebiet in Rederzhausen könnte 2027 bezugsfertig sein

Das Baugebiet südlich der Paartalstraße, westlich der Straße Am Lindenkreuz, nördlich des Mitterweges in Friedberg-Rederzhausen ist weiter umstritten.

Plus Beim Informationsabend zum geplanten Baugebiet in Rederzhausen wird deutlich: Die Anwohner sehen das Projekt kritisch – doch der Bedarf an Wohnraum ist groß.

Von Michael Eichhammer Artikel anhören Shape

In Rederzhausen soll ein Neubaugebiet Platz für knapp 50 Wohneinheiten schaffen. 150 Menschen könnten in dem 1,6 Hektar großen Areal am Ortseingang in Zukunft leben. Doch es kam zu einer Protestwelle in dem 1400-Einwohner-Dorf: Der Mix aus Einzel- und Doppelhäusern, Reihenhäusern und Mehrparteienhäusern zerstöre den dörflichen Charakter des Ortes. Auch sei mit höherem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die dichte Bebauung beeinträchtige die Ansässigen. Andere fürchteten, der mit den Neubauten einhergehende Einwohnerzuwachs von zehn Prozent würde die Infrastruktur des kleinen Ortes überlasten. Ein Informationsabend versuchte nun Klarheit zu schaffen.

Ungewöhnlich viele kritische Stellungnahmen aus der Bürgerschaft sowie das Feedback von Fachbehörden haben bereits zu Änderungen geführt. Architekt Wolfgang Rockelmann überplante den ersten Entwurf. So waren ursprünglich 60 und nicht wie jetzt 50 Wohneinheiten angedacht. Die Gebäudehöhen wurden gestutzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen