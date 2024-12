Umstrittenes Baugebiet in Rederzhausen nimmt nächste Hürde

Seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen über das geplante Neubaugebiet „Am Lindenkreuz“ am Ortseingang von Rederzhausen. Nun hat das Projekt einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der Friedberger Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss hat den Bebauungsplan nach einer erneuten öffentlichen Auslegung in seiner endgültigen Version verabschiedet. Insgesamt sind dort auf 1,6 Hektar Einzel-, Doppel-, Reihen- sowie einige Mehrparteienhäuser geplant. Insbesondere bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in dem Friedberger Ortsteil sorgte das Baugebiet für Protest.

