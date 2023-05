Friedberg-Rederzhausen

vor 48 Min.

Wo der Laubfrosch glücklich ist

Plus In einer Serie stellen wir Naturschätze im Landkreis vor. Das Rederzhauser Moos ist ein einzigartiger Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen.

Von Wolfhard von Thienen Artikel anhören Shape

Der Naturschützer und Wiesenbrüter-Berater Dr. Uwe Bauer kennt viele Moore aus direkter Anschauung. Er erzählt, dass es elf wichtige Moorstandorte in unserer Region gibt. Dazu gehört als größtes Gebiet das Donaumoos mit der bei Pöttmes gelegenen Schorner Röste, das Roßmoos bei Inchenhofen sowie das nördlich von Friedberg gelegene Lechhauser Moos, das zu den zehn größten zusammenhängenden Niedermoorgebieten Bayerns gehört. Aber auch viele kleinere Gebiete gehören dazu, wie das von mehreren kleinen Bächen gespeiste Quellmoor Silberbrünnl bei Hollenbach mit insgesamt 24 Rote-Liste-Arten. Und dann ist da das Rederzhauser Moos, das ein Beispiel dafür ist, wie der wertvolle Lebensraum mit einer besonderen Form der Landwirtschaft erhalten werden kann. Laubfrosch und Kiebitz, Kuckuckslichtnelke und Binsen fühlen sich hier wohl.

In Mooren, die über Jahrtausende gewachsen sind, werden große Mengen an Kohlenstoff im Boden gespeichert, die ansonsten in Form von Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangen würden. Man schätzt, dass sie weltweit doppelt so viel Kohlenstoff binden wie Wälder. Durch eine an den Moorstandort angepasste Landwirtschaft, die sogenannte Paludikultur, können Moorstandorte trotz landwirtschaftlicher Nutzung erhalten bleiben. Das Rederzhauser Moos ist hierfür ein Beispiel.

