Rektorin Carmen Audilet verlässt die Mittelschule Friedberg

Die Rektorin Carmen Audilet verlässt die Mittelschule in Friedberg und geht ihren nächsten großen Schritt. So feiert sie ihren Abschied.

Die Mensa der Mittelschule Friedberg ist bis in die letzten Ecken gefüllt. Vom Bürgermeister über das Kollegium bis zur Familie sind sie alle versammelt. Einer jungen Frau in der ersten Reihe rinnt eine Träne über das Gesicht und man merkt: Der Abschied der Rektorin Carmen Audilet fällt keinem leicht.

Carmen Audilet war auf den Tag ihres Abschiedes genau sechs Jahre Rektorin der Mittelschule in Friedberg. Jetzt verließ sie die Bildungseinrichtung und trat damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin. Die Rektorin Claudia Genswürger entschloss sich nämlich damals dazu, Schulrätin im Schulamt Aichach zu werden. Zwar ist Carmen Audilet zukünftig nicht in Aichach, sondern in ihrem Geburtsort Landsberg am Lech zu finden, aber kann sich jetzt ebenso Schulrätin nennen.

Carmen Audilet, Rektorin der Mittelschule in Friedberg rechts), wird verabschiedet. Die Schulsekretärin, Sybille Lugauer, überreicht ihr ein Abschiedsgeschenk. Foto: Kollmann Franziska



"Carmen Audilet hat die Schule mit viel Engagement und Herzblut geleitet. Der Leitspruch 'Miteinander lernen, miteinander leben' wurde dort durch ihre erfolgreiche Arbeit Wirklichkeit", lobte der Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko.

Mit vielen emotionalen Worten, Geschenken sowie Musikeinlagen der Lehrerband wurde sie verabschiedet. Dabei stellte der Lehrerchor sogar ein eigens komponiertes Lied mit dem Titel "Carmen verlässt uns" vor. Zusätzlich kreierte die Schule für die Netflix-Liebe der Rektorin eine private Verfilmung. Nach Netflix-Vorbild zeigten sie eine Folge, in der ihre sechsjährige Laufbahn an der Mittelschule Friedberg beschrieben wurde. Mit heimlichen Aufnahmen, witzigen Wortspielen und einem offenen Ende verabschiedete die Schule ihre Rektorin und wartet gespannt auf die nächste Folge "Die Schulrätin".

Carmen Audilet als Schulrätin im Schulamt Landsberg

Als Frau, deren Steckenpferd die Mathematik ist, freut sie sich in ihrem neuen Job besonders darauf, mehr mit Statistiken zu tun zu haben. "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen. Aber ich werde es vermissen, so viele Menschen um mich herum zu haben", sagte Carmen Audilet. Die Nachfolge ist noch nicht bekannt. Bis zur Neubesetzung übernimmt die Stellvertreterin Julia Trinkwalder-Fend kommissarisch die Leitung.