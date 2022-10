Rinnenthal als Vorreiter der Nahwärmeversorgung rund um Friedberg

Plus Die Pläne für ein Nahwärmenetz stoßen im Friedberger Stadtrat auf große Zustimmung. Die zentrale und klimafreundliche Heizung könnte auch für andere Stadtteile kommen.

Rinnenthal soll zum Vorreiter einer klimafreundlichen Nahwärmeversorgung im Friedberger Stadtgebiet werden. Das Konzept dafür stellten Vertreter der Firma GP Joule im Stadtrat vor, der dem Projekt seine Unterstützung zusagte. Ein Punkt war allerdings strittig und muss auch noch rechtlich geprüft werden.