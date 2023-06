Gewerbeschau soll das Dorf von seiner besten Seite zeigen

Viele Vereine und Firmen machen bei der Gewerbeschau Rinnenthal mit. Für Besucher gibt es einiges zu entdecken. Eine Attraktion soll den Ort auf Dauer bereichern.

Fotoausstellung, Showkochen und ein Heimatquiz – in Rinnenthal ist am Wochenende einiges geboten. Denn dort findet am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr die dritte Gewerbeschau des Ortes statt. Fast 30 Vereine und Firmen machen mit, von der Feuerwehr bis hin zum Gerüstbauer. Für Rinnenthal ist die Veranstaltung eine große Sache, und das aus mehreren Gründen.

Alle fünf Jahre findet die Schau statt, zuletzt also 2018. Auch damals waren schon rund 30 Gruppen dabei, die sich teilweise untereinander gar nicht kannten, wie Matthias Stegmeir erzählt, der von Anfang an dabei war. "Damals entstanden zwischen Rinnenthaler Unternehmen Kontakte, die in der Folge zur Kooperation geführt haben." Die Gewerbeschau soll also innerorts vermitteln. Aber Rinnenthal eben auch nach außen präsentieren. Dafür wurde ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

Fotoausstellung bei Gewerbeschau in Rinnenthal

Auf dem Hofgelände vom Hofwirt, Aretinstraße 27, wird es dann unter anderem eine Fotoausstellung geben. Für die Schau "Menschen bewegen" hat Sandra Vitting Rinnenthalerinnen und Rinnenthaler fotografiert. "Die ganz normalen Leute", wie Stegmeir sagt. Darüber hinaus wird die Feuerwehr einen Feuerlöschtrainer und Defibrillatortrainer vorstellen. Ganz besonders freut sich Stegmeir auf das Projekt "Big Bench". Dabei werden die Rinnenthaler Schreiner und Zimmerer eine große Bank bauen. "Die wollen wir auf einer Anhöhe südlich des Ortes aufstellen. Von dort reicht der Blick dann bis nach Dasing." Darüber hinaus gibt es für die Kinder eine Hüpfburg sowie ein Bastelangebot, das der Kindergarten organisiert.

Bei so vielen Aktivitäten dürfte sich früher oder später der Hunger einstellen. Der kann vor Ort mit Grillspezialitäten und Kuchen gestillt werden. Und wer da selbst Lust zum Kochen und Backen bekommt, der kann sich auf der Gewerbeschau eine Anleitung holen. Denn in Pia's Hofladen findet ein Showkochen statt, und auch beim Brotbacken kann man vor Ort dabei sein. Außerdem gibt es die Möglichkeit, an einer Führung durch die Nudelproduktion Lärchenhof teilzunehmen. Beim Heimatquiz am Sonntag um 16 Uhr kann man schließlich unter anderem eine Fahrt nach Straßburg gewinnen.

Bei der Gewerbeschau Rinnenthal hofft man auf 2000 Besucher

Schon jetzt ist Ortsvorsteher Stegmeir stolz auf "seinen" Ort. "Dass so viele Gruppen teilnehmen, zeigt einfach, welche Zusammengehörigkeitsgefühl in Rinnenthal herrscht." Das sollen auch die Besucherinnen und Besucher am Wochenende sehen. Bei der letzten Schau vor fünf Jahren waren bei schlechtem Wetter 1500 da, 2013 dagegen 2000. "Das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen."

