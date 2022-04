Mit der mobilen Sauna hat sich dieses Paar einen Traum erfüllt

Plus Raphael Rupprecht und Sina Ganzenmüller wollten immer gerne ein gemeinsames Projekt stemmen. Warum aber gerade ein Schwitzfass zum Mieten?

Wintereinbruch mitten im Frühling - da täte eine Runde Sauna gut: Sina Ganzenmüller und Raphael Rupprecht bieten ein mobiles Saunafass zur Miete an. Die Idee kam ihnen, weil sie selber Saunafans sind. Doch es steckt noch etwas anderes dahinter.