Rinnenthaler Kita Thema beim politischen Frühschoppen

Zum politischen Frühschoppen der CSU beim Bäckerwirt in Rinnenthal konnte Ortsvorsitzender Matthias Stegmeir zahlreiche diskussionsfreudige Besucher begrüßen. Stadtrat Paul Trinkl konnte dort Erfreuliches mitteilen.

Trotz der Neuberechnung der Grundsteuermessbeträge auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts werde die Stadt das Versprechen halten, keine Mehreinnahmen aus der Grundsteuer zu erzielen, da die Neubewertung der Grundstücke ansonsten zu erheblichen Mehrbelastungen für Grundeigentümer und auch Mieter führen würde.

Bei näherer Betrachtung zeige die Finanzentwicklung der Stadt ein Auseinanderklaffen der Anstiege bei den Einnahmen zu den Ausgaben, wie Trinkl anhand einer Reihe von Zahlen darlegte. Die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 350 auf 380 Prozent verbessere zwar die Finanzsituation der Stadt, belaste jedoch wegen der Abschreibungsmöglichkeit keine Personengesellschaften.

Bei den Kindergärten entspanne sich die Situation, denn, die Nachfrage habe sich zwischen 2023 und 2024 um 51 Betreuungsplätze reduziert, gleichzeitig stehen in Kürze in der Kita Maria Alber 40 neue Betreuungsplätze zur Verfügung. Trinkl bedauerte, dass der Neubau eines Kindergartens an der Bozenerstraße durch inzwischen abgewiesene Klagen verzögert wurde.

Erfreut zeigten sich die Rinnenthaler, dass der Schulverband Eurasburg durch eine Erweiterung der Grundschule in Eurasburg die Weichen für die Zukunft stellt. Zu den Gesamtkosten von 3,5 Mio. trägt Friedberg 400.000 Euro bei. Es kann voraussichtlich mit einer staatlichen Förderung von 1,6 Mio. gerechnet werden. Stegmeir lobte die Nachbargemeinde in Richtung des anwesenden zweiten Bürgermeisters Josef Bertele: Hier entstehe eine Erweiterung des Schulgebäudes mit Baukosten von 3400 Euro je Quadratmetern Nutzfläche. Größere Kommunen rufen hierfür nicht selten den doppelten Preis auf.

Stegmeir dankte Eurasburg für die Unterstützung bei der Umsiedlung der Rinnenthaler Kinder in das Eurasburger Kinderhaus. Berthold Schmidt und Georg Pfundmair forderten eine Klärung, warum beim neuen Rinnenthaler Kinderhaus derart massive Feuchteschäden auftraten, dass eine Schließung notwendig wurde, während am nebenstehenden, gleichzeitig gebauten Wohnhaus keine Schäden festzustellen sind.

Deutliche Kritik kam zum Thema Bauhof auf. Die Kostenentwicklung und die Standortdiskussion seien kaum nachvollziehbar. Warum ein Gelände südlich der Afrastraße für einen Mühlenbetrieb geeignet sei, nicht aber für einen Bauhof, sei unklar. Trinkl wies darauf hin, dass die Einstellung der Baumaßnahme wegen der hohen Kosten und unwirtschaftlichen Bauweise unverzichtbar gewesen sei. (AZ)