Sauna König bis Prosecco Muggi: Gewerbeschau kommt gut an

Plus Bei der dritten Rinnenthaler Gewerbeschau zeigen die Unternehmen und Vereine ihre gute Dorfgemeinschaft.

Einige Kinder vergnügten sich gut gelaunt auf der großen Hüpfburg, die Ministranten verkauften Eis, und die Frauen des Gartenbauvereins hatten 40 Kuchen gebacken, der BC Rinnenthal besorgte den Ausschank. Bei der dritten Rinnenthaler Gewerbeschau war alles gerichtet, um die Besucherinnen und Besucher gut zu versorgen. Zwei Tage lang war in der Gemeinde mit 854 Einwohnern viel geboten, denn nur alle fünf Jahre gibt es die große Gewerbeschau, an der sich 30 Unternehmen und Vereine beteiligten.

Werner Sedlmeyr und Matthias Stegmeir freuten sich, dass schon kurz nach 14 Uhr die ersten Besucher eintrafen. Im November hatten sie sich entschieden, nach fünf Jahren Pause wieder eine Gewerbeschau zu organisieren. Diese ist als ein Projekt von vielen aus dem Programm „Ortsentwicklung Rinnenthal“ hervorgegangen, das der Ort 2013 angestoßen hatte.