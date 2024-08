Gravierende Schäden am Kinderhaus: So läuft die Suche nach den Ursachen

Das Hochwasser Anfang Juni richtete im gesamten Wittelsbacher Land massive Schäden an. Während sie an einigen Stellen sofort deutlich wurden, dauerte es an anderen Orten länger. So etwa beim Kinderhaus St. Laurentius Rinnenthal. Erst knapp zwei Wochen nach der Katastrophe traten die Probleme zutage. Nun steht fest: Das erst zwei Jahre alte Gebäude hat massiven Schaden erlitten – und die Kinder können länger nicht zurückkehren.

Christian Gall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kinderhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis