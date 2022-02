Friedberg-Rinnenthal

Und einer fehlt: Rinnenthal trauert um seinen "Bäckerwirt"

Plus Josef Holzmüller, genannt Sepp oder einfach der "Bäckerwirt", ist gestorben. In seinem Heimatort Rinnenthal war er vielfältig engagiert - und sehr beliebt.

Wenn man in Rinnenthal fragt, was das Prägnanteste im Dorf ist, dürfte man als erstes „die Kirche“ zu hören bekommen. Doch gleich darauf dürfte „der Bäckerwirt" folgen. Nicht nur wegen der geografischen Lage mitten in Rinnenthal direkt neben der Kirche St. Laurentius und dem Maibaum, der direkt davor in den Himmel ragt, sondern auch, weil die Gastwirtschaft Bäckerwirt zentrale Anlaufstelle im Dorf ist. Der Bäckerwirt gab über Jahrzehnte der Dorfgemeinschaft und den Vereinen eine Heimat. Jeder war herzlich willkommen, ob Rinnenthaler oder nicht – beim Bäckerwirt spielte das keine Rolle. Doch seit dem 20. Februar 2022 fehlt einer: der Bäckerwirt selbst.

