Rodung steht bevor: Hier entstehen in Friedberg neue Häuser - und ein Park

Plus Im Friedberger Rothenberg-Viertel stehen Baumfällarbeiten an. Nach jahrelangen Planungen steht die Nutzung eines 7000 Quadratmeter großen Areals fest.

Von Bill Titze

Über 20 Jahre hat es gedauert, nun steht der Bebauungsplan für die rund 7000 Quadratmeter große Grünfläche an der Eppaner Straße. Der Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss genehmigte die Umgestaltung des Areals, auf dem derzeit noch viele Bäume stehen. Deren Rodung beginnt voraussichtlich am Freitag, 9. Februar. Was auf dem Gebiet geplant ist.

Im Rothenberg-Viertel in Friedberg entstehen bis zu vier neue Häuser

Fast anderthalb DIN-A4-Seiten lang ist die Liste, die über den "bisherigen Verfahrensverlauf", wie es in Amtsdeutsch heißt, Auskunft gibt. Der erste Eintrag datiert vom 4. Oktober 2001. Damals beriet der städtische Planungsausschuss über die weitere Nutzung des Grundstücks im Rothenberg-Viertel. Es folgen rund zwei Dutzend weitere Einträge, bis das Verfahren Ende Januar 2024 ein Ende nahm. Es sei tatsächlich ein sehr umfangreiches und langwieriges Verfahren gewesen, räumt die Stadt auf Nachfrage ein. So mussten beispielsweise verschiedene Probleme wie die Hanglage und die kostspielige Erschließung mit Hilfe von Experten aufgearbeitet werden. Auch Anwohnerinnen und Anwohner wehrten sich gegen die Bebauung. Nun firmiert das Gelände aber ganz offiziell als allgemeines Wohngebiet.

