Friedberg-Rohrbach

14:00 Uhr

Kreissäge gestohlen: Unbekannter bricht in Jagdhütte ein

Ein Unbekannter ist in eine Jagdhütte in Friedberg eingebrochen.

Ein Unbekannter bricht in eine Jagdhütte in Rohrbach ein. Als er an der Tür nicht weiterkommt, versucht die Person, anders in die Hütte zu kommen.

Eine unbekannte Person ist in Friedberg-Rohrbach in eine Jagdhütte eingebrochen. Zunächst wurde versucht, die Eingangstür der Hütte aufzubrechen, was jedoch misslang. Stattdessen schlug der Täter oder die Täterin laut Polizei das vergitterte Fenster ein. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 13. Juni, und Freitag, 16. Juni. Kreissäge bei Einbruch in Friedberger Jagdhütte gestohlen Aus der Hütte wurde eine Stihl-Akku-Kreissäge samt Akku entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)

