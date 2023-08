Roller in Friedberg umgeworfen

An einem Roller in Friedbegr entstehen 1200 Euro Schaden, als er umgestoßen wird. Doch der Unfallverursacher macht sich aus dem Staub.

Am Freitag im Zeitraum von 15.30 bis 16.30 Uhr wurde in der Metzstraße in Friedberg ein geparkter Roller beschädigt. Der Besitzer hatte diesen in einer Parkbucht abgestellt und fand den Roller auf der Seite liegend vor. Am Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1200 Euro. (AZ)