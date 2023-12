Rose-Kultur-Tag: So lebt Rose Maier Haid weiter

Statt des jährlichen Kinderkulturtages gibt es heuer den ersten Rose-Kultur-Tag, bei dem tibetische Gebetsfahnen im Gedenken an die Friedberger Künstlerin entstehen.

Rose Maier Haid ist am 2. August diesen Jahres verstorben. Für ihre Tochter Sulamith Maier stellt sich unter anderem die Frage, wie es mit der Kunstschule in Friedberg nun weiter gehen soll. "Normalerweise fand am 20. September immer der Kinderkulturtag statt. Ich wollte aber einen Tag für alle Altersstufen organisieren", erzählt Maier. So entstand die Idee des Rose-Kultur-Tags. Alle Malfreudigen und Kunstinteressierten waren in die Kunstschule in Friedberg eingeladen und bastelten gemeinsam tibetische Gebetsfahnen, die in Friedberg aufgehängt werden und Roses Fantasie verbreiten sollen.

Die Künstlerin Rose legte viel Wert darauf, dass jeder kreative Mensch aus sich selbst heraus schöpft. Besonders gefiel ihr der Gedanke, dass aus Kunstwerken vieler Einzelner etwas Ganzes entstehen kann. Die Idee der sozialen Plastik will Roses Maid Haids Tochter Sulamith fortführen. "Ich möchte die Gemeinschaft und das Miteinander fordern. Und dabei an meine Mutter gedenken", sagt sie. Die Künstlerin Rose solle weiter leben und ihre Fantasie sprechen lassen. "Für mich lebt meine Mutter in ihrer Kunst weiter. Das möchte ich allen zeigen", erklärt Maier.

Rose-Kultur-Tag in Friedberg wird wiederholt

Passend dafür war die Idee der Erstellung tibetischer Gebetsfahnen mit Rose-Motiven, Symbolen oder Sprüchen. Später sollen diese in Friedberg aufgehängt werden. Traditionellerweise werden die Fahnen von den Gläubigen bis zur vollständigen Verwitterung dem Wind ausgesetzt, damit nach ihrer Überzeugung die Gebete dem Himmel zugetragen werden. "In den Fahnen steckt die Fantasie Roses. Ich möchte diese Energie verbreiten", sagt Maier.

Wegen Kälte und Schnee beginnt der erste Rose-Kultur-Tag etwas schleppend. Doch nach und nach treffen immer mehr Besucher, Freunde und Interessierte ein. Gäste kommen sogar aus Frankfurt. Auf einem Tisch liegen Stofftaschen aus, die mit Papier innen ausgelegt sind. In kreativer Stille zeichnet jeder sein Motiv vor, um sie dann mit Textilfarben bunt auszumalen. Ein kurzes Bügeln zum Schutz der Farbe, und schon kann die Rückseite gestaltet werden.

Erster Rose-Kultur-Tag In Gedenken an die Künstlerin Rose wurden tibetische Gebersfahnen kreiert, die in Friedberg aufgehängt werden sollen. Foto: Lara Bolz

Symbole und Motive stehen immer im Zusammenhang mit Rose. Auf Rosemarie Finzers Tasche prangt in großen Buchstaben die Aufschrift "Mut Mensch". "Das braucht man heute und Rose hätte uns das auch gesagt", erklärt Finzer. Eine andere Teilnehmerin malt eine bunte Katze - in Anlehnung an Roses Kunstwerk "Die Katze mit Klavier". Aber auch Motive wie der Mond und Hügel sieht man oft. Viele Kinder malen eifrig mit. Ein Mädchen kannte Rose gut und nutzt ihre Fahne für einen Brief an Rose in Geheimschrift.

Während die Fahnen entstehen, spielt immer wieder jemand leise im Hintergrund am Klavier oder an der Gitarre. Es wird über Rose geredet, an Rose gedacht und in Gedenken an sie gelacht. Junge Leute fragen bei alten Leuten um Rat, alte Leute suchten bei jungen Leuten Inspirationen. Das Miteinander stand im Vordergrund. Am Abend wehen insgesamt 36 Fahnen auf einer aufgehängten Wäscheleine. Jede Fahne steht für sich und hat ihren ganz eigenen Stil. Dennoch ergeben sie gemeinsam ein Kunstwerk.

Erster Rose-Kultur-Tag Die Schattenwand sollte allen ermöglichen, für einen kurzen Augenblick in Roses Welt einzutauchen. Foto: Lara Bolz

Besonders gut kommt die Schattenwand an. "Ich habe aus einem alten Spannbezug eine Leinwand erstellt. Von hinten wird ein Bild von Rose persönlich oder von ihren Kunstwerken projiziert. Man kann in den Schatten treten und somit für einen kurzen Moment in Roses Welt eintauchen", sagt Maier. Die ganz kleinen Künstler nutzen dieses Angebot fleißig und kreieren so ganz neue Kunstwerke. Am Ende des ersten Rose-Kultur-Tag sind alle zufrieden. "Es war ein super schöner Kulturtag", sagt Maier.

Am Samstag, 16. Dezember soll der Rose-Kultur-Tag erneut in der Friedberger Kunstschule stattfinden. Von 15 bis 18 Uhr sind Kunstinteressierten allen Alters in die Bauernbräustraße 50 eingeladen, um weitere Fahnen zu erstellen.