Rot, grau, blau: So kommen Friedbergs Altstadt-Häuser zu ihren Farben

Plus Die Farbigkeit macht den Charme der Friedberger Altstadt mit aus. Kreisheimatpfleger Robert Rodenwald berät Eigentümer und verrät uns die Geheimnisse der Farbgebung.

Die Friedberger Altstadt ist ein Traum in Pastell. Und egal ob rosa oder hellgrau, lindgrün oder sonnengelb: Die Farbigkeit der Häuser prägt den denkmalgeschützten Stadtkern stark. Kreisheimatpfleger Robert Rodenwald ist Experte für Fassadengestaltung und Farbkonzepte. Bei einem Rundgang verrät er, welches System in Friedberg dahintersteckt, wie er bei seinen Beratungen vorgeht und weshalb er sich mehr markante Farben wünscht.