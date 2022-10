Rotary Club Friedberg feiert das 20-Jährige

Rückblick und Ehrungen finden bei der Jubiläumsfeier im Wittelsbacher Schloss statt.

Zur Jubiläumsfeier des Rotary Clubs Friedberg versammelten sich die mittlerweile 60 Mitglieder mit Familie sowie Präsidenten und Vertreter der rotarischen Nachbarclubs und der Behindertenstammtisch im Wittelsbacher Schloss.

In seiner Festrede erinnert der Präsident Werner Sedlmeyr an die Gründung vor 20 Jahren durch Eberhard Hilbich mit 30 Mitgliedern. Für soziales Engagement wurden neben dem großen persönlichen Engagement seither 840.000 Euro eingesetzt, z. B. für das Waisenhaus der Pallottiner in Indien, das Ubuntu-Hilfsprojekt in Afrika, die Ahrtal-Hilfe sowie insbesondere für zahlreiche regionale Projekte. Der Rotary Club unterstützt z. B. den Fahrdienst des Bürgernetzes, arbeitet seit Jahren mit dem Behindertenstammtisch zusammen, hat für das THW, die Friedberger Tafel und die Statue der heiligen Corona in der Jakobskirche gespendet.

Friedberger Rotarier zeichnen engagierte Mitglieder aus

Werner Sedlymeyr wies auf die Stärke von Rotary als tragfähige Wertegemeinschaft hin mit einem Appell: "Lasst uns Menschen sein, die handeln, und nicht Menschen, die wüssten, wie es sein sollte, wenn andere es täten. Rotarier sind diejenigen, die es tun!" Für besonderes Engagement hat ein Rotary Club die Möglichkeit, Personen als "Paul Harris Fellow" zu ehren. Die Auszeichnung erhielten Gisela Klaus, Simone Losinger, Hubert Ströbel und Roman Mayer.

Der offizielle Teil der Jubiläumsfeier wurde von Helena von Ciracy-Waltrup (Gesang), Daniel Müller (Marimbafon), Ludwig Henschel (Violine) und Jakob Kramer (Gitarre) musikalisch umrahmt, die allesamt ehemalige Preisträger des Kulturförderpreises "Junge Kunst" sind. Die Jubiläumsfeier endete mit dem Kabarett des "Geisterfahrers" Silvano Tuiach. (AZ)