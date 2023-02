Rotary Club Friedberg veranstaltet Workshops für Junge Talente

Der Rotary Club Friedberg lädt Jugendliche zu Workshops in den Bereichen Literatur und Künstlerische Gestaltung ein.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sparten Kunst und Literatur des Kulturförderpreises des Rotary Clubs Friedberg 2022 waren in das Gymnasium Friedberg eingeladen, um sich intensiv mit ihren Hobbys, dem Schreiben und der Malerei zu befassen. Von Schule also keine Spur, vielmehr waren gute Stimmung und Kreativität an diesem Samstag gefragt.

Die Jugendlichen hatten sich im vergangenen Sommer beim Kulturförderpreis des RC Friedberg mit ihren Arbeiten beteiligt. Der Preis wird in den Sparten Musik, Literatur und Künstlerische Gestaltung vergeben, und bereits im November war die Preisverleihung. Schon zu diesem Zeitpunkt gab es Überlegungen, ob nicht gerade die Bereiche Literatur und Künstlerische Gestaltung einer besonderen Förderung bedürfen.

Pierre Jarawan mit seiner Schreib-Gruppe beim Workshop des Rotary Clubs am Friedberger Gymnasium. Foto: Stephanie Waldow

Diese Talente werden zunächst in der Schule unterstützt, aber selten über den Unterricht hinaus oder im häuslichen Rahmen gefördert. Umso mehr hat sich Gisela Klaus, die Initiatorin dieses Wettbewerbs, darüber gefreut, dass sich im Gespräch mit Landrat Klaus Metzger die Idee eines Angebots von eintägigen Workshops in diesen beiden Sparten entwickelt hat. Als Schirmherr der gesamten Veranstaltung trug er mit einer finanziellen Unterstützung entscheidend dazu bei, dass die Idee der Workshops auch tatsächlich umgesetzt werden konnte. Punkt neun Uhr hießen der Präsident des RC Friedberg, Werner Sedlmeyr, und Schulleiterin Ute Multrus die Jugendlichen im Foyer des Gymnasiums Friedberg willkommen.

Den Workshop Literatur leitete der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller Pierre Jarawan, dessen Texte in viele Sprachen übersetzt wurden, der aber seine Karriere als Poetry-Slammer begonnen hat. Sehr no an der Lebensrealität der Jugendlichen verstand er es, schnell einen Draht zu den Schreibenden zu finden. Neben dem eigenen Schreiben spielte auch die Kunst des Zuhörens eine große Rolle. Es wurden handwerkliche Techniken des Schreibens vorgestellt und ausprobiert, wie etwa der Aufbau von Atmosphäre oder die Konstellation von Figuren.

Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Mittelschule und Gymnasium Friedberg, Realschule und Gymnasium Mering kamen beim Workshop zusammen. Hier sind sie mit Werner Sedlmeyr, Präsident des Rotary Clubs Friedberg (in der Mitte) sowie dem Autor Pierre Jarawan (links außen) und der Kunstpädagogin Doris Herschke (rechts außen) zu sehen. Foto: Ute Multrus

Den Freundinnen Sophia und Arna gefiel es sehr gut, dass ihr eigenes Geschriebenes so ernst genommen wurde – macht ja auch Spaß, wenn man zum Schreiben nicht nur am Tisch sitzen muss, sondern sich auch ungewöhnliche Orte dafür aussuchen kann, wie zum Beispiel die vielen verschiedenen Ecken des Schulhauses. Wie erstaunt waren die Jugendlichen, als der Schriftsteller Jarawan ihnen zeigte, wie viele Korrekturen ein Text durchläuft, bevor er veröffentlicht wird. Schreiben gelingt nicht von selbst, sondern verlangt Kreativität, Durchhaltevermögen und Offenheit für Kritik. Eine ganz neue Erkenntnis für die jugendlichen Schriftstellerinnen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Schulen des Kreises Aichach-Friedberg

Die Kunstschaffende Doris Herschke, selbst als Kunsterzieherin an zwei Gymnasien im Landkreis tätig, hatte sich für den Workshop Künstlerische Gestaltung für Malerei mit Acrylfarben entschieden. Ganz anders als gewohnt, hatte jede und jeder der Jugendlichen eine große Arbeitsfläche mit vielen Materialien, Farben und Pinseln zur Verfügung. Der experimentelle Umgang mit dem Werkstoff Acrylfarbe leitete den Workshop ein, es wurden unterschiedliche Techniken vorgestellt und ausprobiert. Ähnlich wie beim Workshop Literatur wurden auch hier die Grundlagen vermittelt: Fragen der Bildkomposition, das Spektrum der Farbenlehre und die Geheimnisse einer gelungenen Kontrastierung wurden thematisiert. Eine große Leinwand mit den eigenen Ideen zu gestalten, war für die meisten der jungen Künstler durchaus eine Herausforderung, der sie sich freudig stellten. Die entstandenen Kunstwerke können auf der Website des Kulturförderpreises des RC Friedberg (www.junge-kunst-rc-friedberg.de) angeschaut werden.

Beim Mittagessen konnten die Jugendlichen, die aus unterschiedlichen Schulen des Landkreises Aichach-Friedberg zusammenkamen, Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen, wobei sie es kaum erwarten konnten, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukommen. Die Zufriedenheit in den Gesichtern der Jugendlichen beim Verlassen des Schulhauses bestärkt den RC Friedberg, den eingeschlagenen Weg der Kulturförderung weiterzuentwickeln.