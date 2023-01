Friedberg

Rotes Kreuz lädt wieder zum Ball der Margerite in Friedberg

Was die Gäste beim Galaball am 4. Februar in der Max-Kreitmayr-Halle in Friedberg erwartet.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter „Zwangspause“ findet der Margeriten-Ball des Roten Kreuzes wieder statt. Termin ist am Samstag, 4. Februar, in der Max-Kreitmayr-Halle an der Aichacher Straße in Friedberg. Die Klaus Hörmann Band aus dem Nürnberger Land sorgt, wie erstmals 2020, auch in diesem Jahr wieder für flotte Tanzmusik. Die Showtanzgruppe des Meringer Faschingskomitees „Lach Moro“ heizt den Gästen mit einem Medley ein. Und die Formationen „Crazy Dragons“, „Explosion“ und „Destination“ vom Tanzstudio Effekt aus Kissing bringen mit Hip-Hop und Streetdance moderne Rhythmen aufs Parkett.n Für Essen und Trinken im Ballsaal sorgt das Team des Gasthauses Goldener Stern in Rohrbach. Der Reinerlös des Balles kommt dem BRK Aichach-Friedberg und somit hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern im Landkreis zugute. Der Vorverkauf läuft von montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr in der BRK-Zentrale in Friedberg, Telefon 0821/2607633. Es gibt keine Abendkasse. (AZ)

