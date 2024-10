Rund 100 Mitwirkende stellen das Musical Amazing Grace auf die Beine

Menschen in Friedberg schaffen es immer wieder, etwas Außergewöhnliches auf die Beine zu stellen. Das zeigt sich bei einem Großprojekt, das im November auf die Bühne kommt. Hinter dem Musical Amazing Grace steht eine Vielzahl an Mitwirkenden: Neben der Gesangslehrerin Beate Anton und Benjamin Seuffert, Mitarbeiter des Staatstheaters Augsburg, als Regisseur sind das nicht nur 15 an der Friedberger Schule für Musik ausgebildete Solistinnen und Solisten, sondern auch ein stimmgewaltiger Projektchor mit 50 Sängerinnen und Sängern. Dazu kommen viele Helferinnen und Helfer im Hintergrund. Und so fiebern knapp 100 Mitwirkende der Aufführung entgegen.

Bereits vor fünf Jahren präsentierte eine ähnliche Truppe das Musical Luther in der Stadtpfarrkirche. Schnell wurde der Wunsch nach einem weiteren Projekt laut, doch Corona bremste das Team vorübergehend aus. Doch nun steht einer weiteren Aufführung nichts mehr im Wege. Die Wahl fiel diesmal auf Amazing Grace der Creativen Kirche Deutschland, das 2014 in Kassel zur Uraufführung kam. Es geht darin um die beeindruckende Wandlung des englischen Sklavenschiff-Kapitäns John Newton der im Jahr 1748 in einem heftigen Sturm zum tief gläubigen Menschen und Priester und letztlich zum engagierten Kämpfer gegen die Sklaverei wurde und der Autor des berühmten Gospels ist. Seine mehr als harte Kindheit und seine Liebe zu Polly lassen den Zuhörer ebenfalls nicht unberührt. Die „Erkennungsmelodie“ haben wohl die meisten Menschen schon einmal gehört und automatisch mitgesummt. Doch nur wenige kennen die bewegende Geschichte, die sich dahinter versteckt.

Bereits seit Februar dieses Jahres wurden viele Stunden geprobt, geplant, organisiert, geworben, ent- und verworfen und somit die Vorfreude aller Beteiligten geschürt. Initiiert wurde das Projekt vom Gospelchor Colours der evangelischen Kirchengemeinde Friedberg mit Unterstützung der Friedberger Schule für Musik.

Am Samstag, 16. November, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 17. November, um 16 Uhr hat man in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle die Gelegenheit, die Ergebnisse der harten Arbeit zu sehen und zu hören. Karten sind im Bürgerbüro Friedberg erhältlich oder unter https://pretix.eu/musical-fdb/amazinggrace/. (AZ)