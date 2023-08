Rund 140 Kaninchen: Jungtierschau wieder auf Vor-Corona-Niveau

Der Kaninchenzuchtverein Friedberg freut sich über die hohe Zahl an Tieren. Bei der Zucht gibt es einiges zu beachten, beim Wettbewerb ebenso.

Der Streifen ist eigentlich kaum zu sehen, für dieses Kaninchen bedeutet er jedoch das Aus. Obwohl er doch ganz putzig aussieht, dieser kleine weiße Strich auf einem sonst komplett roten Tier. Die Preisrichter bei der Jungtierschau haben aber klare Vorstellungen und ein solcher Streifen gehört da eben nicht dazu. Für die Kinder, die die Kaninchen am 19. und 20. August begutachten können, ist er aber mit Sicherheit kein Makel. Dann findet die Jungtierschau des Kaninchenzuchtvereins (KZV) Friedberg statt. Die läuft sogar wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Rund 140 Tiere präsentieren Züchter dem Publikum auf dem Vereinsgelände an der Augsburger Straße. Das sind dreißig mehr als im vergangenen Jahr. "Wir sind wirklich froh, dass es wieder so angelaufen ist", sagt Michael Huth, der beim Wettbewerb mit zwölf Kaninchen dabei ist. "Das klingt sehr wenig, ist es aber nicht." Es seien schließlich nicht alle zum Ausstellen fähig. "Der eine hat ein geknicktes Ohr, die andere Farbe, wo sie nicht sein darf." Jedes Tier wird von den Richtern bewertet, wichtig sind unter anderem Form, Fell und Wuchs. Die entsprechenden Vorgaben kommen von Verbandsseite. Ideal sind die Tiere, wenn sie vorne relativ schlank sind und hinten abgerundet.

Kaninchen müssen bei Jungtierschau in Friedberg bestimmtes Alter haben

Das zu beeinflussen, ist für die Züchter aber schwierig. "Es ist eben Sache von Mutter Natur", ist Huth realistisch. Man habe zwar die Möglichkeit, gut bewertete Tiere zusammenzubringen. "Aber du weißt nicht, was dabei herauskommt." In jedem Fall sei der Zeitpunkt eines Wurfs wichtig. Bei der Jungtierschau in Friedberg dürfen nur Kaninchen mitmachen, die von November bis Mai geboren wurden. Die Tiere müssen nämlich eine bestimmte Größe haben - und einfach zusätzliches Futter zuzuführen, funktioniert laut Huth nicht. "Die setzen da Fett an, wo sie es nicht haben dürfen." Zu fressen bekommen die Tiere Karotten, Heu, Salat und im Winter auch Trockenfutter. Informationen über andere Kaninchen bekommen die Züchter übrigens über Kataloge, die bei Jungtierschauen angelegt werden. Dort ist alles aufgeführt, bis hin zur Bewertung der Richter.

Am 19. und 20. August werden in Friedberg kleine Kaninchen ausgestellt. Foto: Bill Titze

Der Sieger bekommt eine Urkunde plus Gutschein, Pokale sind nicht unbedingt gern gesehen. Der Grund ist im Vereinsheim des KZV Friedberg direkt zu sehen: Es ist schlicht und ergreifend kaum noch Platz für Pokale. Gewonnen haben Michael Huth und seine Frau Antje bei einer Jungtierschau zwar noch nicht. Spaß macht ihnen das Züchten dennoch. "Es ist einfach total entspannend", sagt Antje Huth. Außerdem gefällt den beiden der Kontakt zu den anderen Züchtern. Seit 2020 sind sie im "Geschäft", hatten aber auch schon vorher Kaninchen. Für ihr Hobby fahren sie zum Teil weite Strecken, wie bis nach Ansbach. "Die Entfernungen sind sehr groß, weil es gar nicht mehr so viele Züchter und damit Schauen gibt", erklärt Michael Huth. Acht Züchter hat der KZV Friedberg, die Parzellen liegen an der Augsburger Straße.

Kaninchen brauchen auch in Friedberg Erholungspausen

Endlos über Jungtierschauen zu ziehen ist ohnehin nicht möglich, zumindest nicht mit denselben Kaninchen. Denn die Tiere brauchen Erholungspausen, am besten vier bis sechs Wochen. "Man will ihnen ja so wenig wie möglich Stress bereiten", sagt Michael Huth. "Die fremden Menschen, aber auch die anderen Tiere, sind für sie ja eine Umstellung." Übrigens gelten gewisse Zeitabstände ebenso für die Vermehrung. Auch hier benötige es einige Wochen Pause.

Für den Verein ist die Jungtierschau die einzige Möglichkeit zur Finanzierung. Los geht es am Samstag um 13 Uhr. Am Sonntag ist es von 10 bis 16 Uhr möglich, Kaninchen anschauen. Vor Ort gibt es Essen und Trinken, ein Zelt steht zur Verfügung. Viele Kaninchen kann man kaufen - die Farbe der kleinen Tiere dürfte dann für so manchen Besuchern ebenfalls eine Rolle spielen.