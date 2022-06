Rund 25 Food Trucks: Street Food Festival macht in Friedberg halt

Von Freitag bis Samstag findet am Volksfestplatz in Friedberg erstmals ein Street Food Festival statt. Beim Schlemmerfest gibt es ganz unterschiedliche Speisen.

Street Food wird immer beliebter. Am Wochenende kommt gleich eine ganz Reihe von Food Trucks nach Friedberg. Von Freitag bis Sonntag findet auf dem Volksfestplatz das sogenannte Schlemmerfest statt. Insgesamt bieten rund 25 Stände dann ihre Köstlichkeiten an.

Los geht es am Freitag von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag ist das Festival von 11.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr. Neben Speisen werden auch Cocktails angeboten. Hinzu kommt ein Bühnenprogramm mit Künstlern sowie Attraktionen für Kinder. Unter anderem wird eine Hüpfburg aufgebaut.

Am vergangenen Wochenende gab es in Pöttmes ein Food-Truck-Festival. 20 Imbisswagen waren dort aufgestellt und boten ihre Schmankerln an. Die Auswahl war äußerst vielfältig. Ob Käsespatzen, Kartoffelspiralen oder bayerischer Döner, Burger oder ein Sandwich. Der Ansturm war groß.

Auch in Friedberg rechnet Veranstalter Eric Simanowski mit bis zu 15.000 Besucherinnen und Besuchern. (AZ)