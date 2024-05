Sachbeschädigung an E-Auto: Unbekannter reißt Ladestecker ab

Ein unbekannter Täter beschädigt in Friedberg einen Pkw an einer Ladesäule. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag in Friedberg an einer Ladestation für E-Autos einen Pkw beschädigt. Laut Polizei Friedberg kam es zu dem Vorfall in der Metzstraße zwischen 11 und 18 Uhr. Ein weißer VW Up/E wurde mit einem Kabel geladen. Eine bisher unbekannte Person riss den Ladestecker ab und beschädigte die Ladeabdeckung am Auto.

Angaben zum Täter sind bisher nicht vorhanden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)