Sachschaden mit Unfallflucht in Friedberg

Ein Unbekannter fährt in Friedberg gegen einen geparkten Pkw und flüchtet anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Donnerstag wurde in Friedberg in der Alois-Sperrer-Straße ein geparkter Toyota angefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Unfallverursacher zwischen 7.45 Uhr und 16.30 Uhr gegen den geparkten Pkw gefahren ist und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

An dem Toyota entstand ein Sachschaden vorne links an der Stoßstange und am Kotflügel in Höhe von ca. 2000 Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)