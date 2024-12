Sachspenden aus Friedberg kommen in Partnerstadt Zafi an

Im Sommer hat das Partnerschaftskomitee Friedberg-Zafi zu einer großen Spendenaktion aufgerufen. Zahlreiche Sachspenden wurden dafür auf dem neuen Bauhof gesammelt: Fahrräder, Nähmaschinen, Bildschirme, Brillen oder Smartphones. Die Resonanz bei den Friedberger Bürgerinnen und Bürgern war groß. Vincent Semenou, der selbst in Zafi geboren ist, freut sich, dass so fleißig für die neue Partnerstadt Zafi gespendet wurde.

Auch Brillen wurden gespendet und nach Togo geschickt

Die Firma Elektro Treffler aus Friedberg und ein engagierter Meringer, der auch immer wieder im Repaircafé mitwirkt, haben großartige Hilfe geleistet. Sie haben die gespendeten Elektrogeräte und Nähmaschinen vorher überprüft. Die Mitarbeiter des neuen Bauhofs, auf dem der Container stand, haben ebenfalls zum Erfolg der Aktion beigetragen. Mittlerweile sind die Spenden in Togo angekommen und viele positive Rückmeldungen aus der Partnerstadt erfolgt. Die versandten Gegenstände wurden verteilt und sind bereits in Verwendung. Ein ausdrücklicher Dank vom Komitee und der Verwaltung in Zafi geht an die Friedberger Bürger und Bürgerinnen, die mit ihrer Spende diese nicht Aktion so zahlreich unterstützt haben.

Mit im Container waren auch viele Brillen sowie ein Messgerät zur Feststellung der Brillenstärke. Das hatte der Arbeitskreis „Gesundheit“ des Partnerschaftskomitees organisiert. Die Bürgermeisterin in Zafi nahm die Brillen selbst entgegen und organisierte die Messungen. Ebenso wurde eine dringend benötigte Liege für die Krankenstation mitgeschickt. Darüber hinaus konnte eine Partnerschaft mit Iffland Hörgeräte angestoßen werden. Iffland ist bereits in Togo aktiv und führte im November die erste gemeinsame Aktion für Hörgeschädigte in Zafi durch. Ein Betroffener sagte danach: „Es ist für mich wie ein Traum! Ich dachte, bis zu meinem Tod keine Musik mehr hören zu können!“ Dr. Albert Bauer, der die deutsche Seite des Arbeitskreises „Gesundheit“ leitet, initiierte auch einen Austausch der Hebammen, zumal einige Hebammen der Kliniken an der Paar über Afrikaerfahrung verfügen und sich über eine Verbindung nach Zafi freuen.

Die Menschen aus Zafi freuten sich unter anderem über die gespendeten Fahrräder. Foto: Zafi-Komitee

„Da unsere erste Aktion so erfolgreich war, soll es nicht unsere letzte gewesen sein“, verspricht Claudia Eser-Schubert, Mitglied des Friedberger Partnerschaftskomitees. Sie war Teil einer Delegation, die 2023 nach Togo gereist ist, um dort unter anderem die offizielle Partnerschaftsurkunde zu unterzeichnen. Die nächste Reise nach Togo findet im Sommer 2025 statt. Momentan können die Besucher und Besucherinnen des Friedberger Weihnachtsmarktes am Stand des Partnerschaftskomitees selbstgenähte Taschen, Haarbänder oder bunte Stoffe aus Zafi erwerben.

