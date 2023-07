Friedberg

12:00 Uhr

Sanierung von St. Ursula kann nicht mehr länger warten

Die Stadt Friedberg muss als Eigentümerin der Kirche St. Ursula in Harthausen bei der anstehender Sanierung tief in die Tasche greifen.

Plus Der Zustand der Filialkirche in Harthausen hat sich weiter verschlechtert. Jetzt muss die Stadt als Eigentümerin dringend handeln.

Lange hat die Stadt Friedberg die Sanierung der Kirche St. Ursula in Harthausen vor sich hergeschoben. Doch jetzt sind die Schäden so ernst, dass nicht mehr länger zugewartet werden kann. Die Stadt muss dafür tief in die Tasche greifen, denn sie - und nicht die Kirche - ist Eigentümerin des denkmalgeschützten Gebäudes.

Dass es zu diesen ungewöhnlichen Besitzverhältnissen kam, liegt an der 50 Jahre zurückliegenden Gemeindegebietsreform. Das ehemals selbstständige Harthausen wurde 1972 zum Stadtteil von Friedberg. Vertraglich wurde vereinbart, dass das gesamte Gemeindevermögen und die Lasten daraus auf die Stadt übergingen. Namentlich genannt wurden dabei die Gemeindekanzlei, ein Wohnhaus, das Feuerlöschgerätehaus, eine Gemeindehütte und eben die Filialkirche St. Ursula. Im Eigentum der Pfarrei St. Johannes in Paar blieben nur eine Prozessionsstange sowie alte Messgewänder und Messbücher. Die gesamte übrige Ausstattung samt Altar und Heiligenfiguren ging auf die Stadt Friedberg über. Die Kirche wird inzwischen nur noch sporadisch genutzt. Pro Jahr finden dort sechs heilige Messen und einmal pro Woche ein Rosenkranz statt.

