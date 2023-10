Friedberg

Sauna öffnet nach drei Jahren wieder: Das sind die neuen Eintrittspreise

Plus Bald kann in der Sauna im Friedberger Stadtbad geschwitzt werden, jedoch nur bis zum Frühjahr. Die hohen Strompreise machen sich bemerkbar.

Jahrelang war die Sauna geschlossen, bald öffnet sie wieder ihre Pforten: Dies hat der Werksausschuss der Stadt Friedberg beschlossen. Das wird jedoch im Gegensatz zu Vor-Corona-Zeiten kein Dauerzustand sein. Bei den Gesamtkosten gibt es eine deutliche Korrektur im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung.

Dass die Sauna nun eingeschränkt wieder geöffnet wird, liegt an einer Abwägung zwischen dem lauter werdenden Wunsch der Gäste nach einer Öffnung und dem Ziel, Energie einzusparen. Vor diesem Hintergrund schlugen die Stadtwerke vor, die Sauna nur noch in den Wintermonaten, also von Oktober bis März zu öffnen. In dieser Zeit seien in den Jahren 2017 bis 2020 etwa 75 Prozent der jährlichen Besucher gekommen.

