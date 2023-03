Schafkopf-Kurs für Anfänger: Als Nichtbayer in der Höhle des Löwen

Das Kartenspiel ist bayerisches Kulturgut. Ein Ansporn für unseren Volontär aus der Restrepublik, einen Anfängerkurs zu besuchen. Eine Odyssee nimmt ihren Lauf.

Als "Ausländer" hat man es in Bayern nicht unbedingt leicht. Gut, Biergärten gibt es auch in meiner saarländischen Heimat, und auch das Oktoberfest ist mir nicht fremd. Aber Schafkopf? Entsprechende Stammtische sind im Saarland ungefähr so weit verbreitet wie Fußball-Bundesligisten. Da hilft es auch nichts, dass ich aus dem ehemals bayerischen Teil meines Bundeslandes – ja, den gibt es wirklich – komme. Das muss ich beim Besuch des Schafkopf-Kurses der Volkshochschule (Vhs) in Friedberg leidvoll erfahren.

Bevor es losgeht, informiere ich mich natürlich im allwissenden Internet. Nicht bei Wikipedia, schließlich habe ich schon in der Schule gelernt, dass dieses Online-Lexikon nicht zitierfähig ist. Aber auf verschiedenen Schafkopf-Ratgeberseiten, die den gutmeinenden Versuch unternehmen, Laien in das Spiel einzuführen. Bei mir klappt das nicht so ganz. Im Gegenteil, mit jedem Klick durch den Regelwulst wird meine Verwirrung größer. Immer nervöser scrolle ich mich durch die Seiten, aufnehmen kann ich nicht wirklich etwas. Gewissermaßen wie ein Schwimmer, der in Todespanik strampelt und sein Schicksal damit erst recht besiegelt.

Acht Spieler wagen das Abenteuer Schafkopf bei der Vhs Friedberg

Als ich im Vhs-Kurs ankomme, sind meine Kenntnisse nur marginal besser als vor der Recherche. Wie mir Mitspieler Johann gleich zu Beginn hilfsbereit eröffnet, hat Wikipedia eine richtig gute Seite zum Thema Schafkopf. Das geht ja gut los, denke ich mir in meinem vor Schell, Laub und Herz nur so schwirrenden Kopf. Kursleiterin Edith Wiese-Liebert teilt mir zwar eine kleine Spielanleitung aus, doch Zeit, um diese zu verinnerlichen, ist keine. Immerhin: Die Reihenfolge der Trümpfe ist darauf vermerkt.

Insgesamt acht Spielerinnen und Spieler sind in die Realschule Friedberg gekommen, um sich ins Abenteuer zu stürzen. Wir spielen jeweils in Zweierteams. Zu meinem Glück werde ich Marion zugeteilt, die offenkundig schon etwas Ahnung von der Materie hat. "Ich habe schon vor der Pandemie mit Schafkopfspielen angefangen, habe es aber wieder etwas verlernt," erzählt sie mir. Nun wolle sie es noch einmal von Profis beigebracht bekommen. Das erstaunt mich doch etwas, denn für mich ist Marion schon ein Profi.

Allein das Aussehen der Karten ist für mich beim Schafkopf schon gewöhnungsbedürftig. Foto: Christian Kruppe

Gleich in der ersten Runde tragen wir souverän den Sieg davon. Gut, das mit dem "Wir" ist ganz schön anmaßend, denn eigentlich ist Marion diejenige, die spielt. Mein Part beschränkt sich beim ersten Spiel darauf, die Trümpfe auf unserer Hand zu sortieren. Tatsächlich verstehe ich zu Beginn nur Bahnhof. Als beim dritten Spiel schließlich "Ramsch" angesagt wird, bin ich zuerst vollkommen ratlos. Doch seltsamerweise begreife ich ausgerechnet bei dieser Variante (einer von gefühlt tausend, wie sich herausstellen soll), wann Trümpfe gelegt werden und wann nicht. Ein kleiner Teilerfolg, immerhin.

Insgeheim freue ich mich darüber, dass es anderen ebenfalls nicht besser ergeht. Dem Gegenüber etwas Schlechtes zu wünschen, sei an dieser Stelle ausnahmsweise mal erlaubt. So haben Anna und Franziska offensichtlich auch nicht wirklich den Durchblick und werden von Kursleiterin Wiese-Liebert, ja man kann es sagen, gemaßregelt. Mit zunehmender Spieldauer beschleicht mich ohnehin das Gefühl, in einer Selbsthilfegruppe zu sitzen. Jeder bringt seine Probleme mit und erhofft sich von der Kursleiterin Erklärungen.

Beim Farbwenz ist die Verwirrung im Vhs-Kurs in Friedberg groß

Das ist aber vollkommen normal beim Schafkopf, wie ich von Wiese-Liebert erfahre. "Fünf Sitzungen beim Vhs-Kurs reichen eigentlich nicht, um das Spiel wirklich zu beherrschen." Da brauche es schon zehn. Ich bin also eigentlich gar nicht so schlecht dabei, als ich kurzzeitig allein (nicht solo!) spiele und immerhin nicht völlig untergehe. Aber gerade, wenn man meint, alles verstanden zu haben, kommt wieder eine Sondervariante dazwischen. Beim Farbwenz zum Beispiel. Sogar meine Mitspielerin Marion hat kurzzeitig Probleme und muss nachfragen.

Edith Wiese-Liebert hat aber auf alle Fragen eine Antwort. Im Alter von 20 Jahren hat sie mit Schafkopf angefangen. "Mir macht es einfach Spaß, dass es so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt." Dass man sich darüber freuen kann, erscheint mir nach meinem Ausflug in die Schafkopf-Welt geradezu verrückt. Aber das hindert mich nicht daran, Schafkopf als Spielempfehlung ins Saarland mitzubringen.