Scharfer Verstand und ein Gespür für Seelsorge

Wenn der Pallottiner-Pater Peter Hinsen mit seinem verschmitzten Lächeln die Redaktion der Pallottiner-Zeitschrift Zeichen betritt, dann ist ihm ein offenes Ohr der ganzen Redaktion sicher. Mit scharfem Verstand und seelsorgerlichem Gespür vermag er auch heiße Themen anzupacken und die feinen Unterschiede in den Glaubensgerüsten und Glaubenszweifeln herauszuarbeiten. „Es ist daher immer wieder ein Genuss, ihn zu lesen“, sagt Zeichen-Chefredakteur Alexander Schweda über seinen Vorvorgänger. Zum Beispiel, wenn auf einmal so ein einfacher und doch tiefer Satz dastehe: „Das Paradies ist weder gestrig noch erst zukünftig. Es ist heute!“

Am 19. November vollendete Pater Hinsen sein 80. Lebensjahr. Geboren 1944 in Friedrichshafen, ist er seit 1971 Priester in der Gemeinschaft der Pallottiner. Die Seelsorge hat den 80-Jährigen dabei nie losgelassen. Schon bald nach seiner Weihe ließ er den Plan fallen in Moraltheologie zu promovieren, als er die Seelsorge an einem Wallfahrtsort übernehmen konnte.

Pater Peter Hinsen wird 80. Foto: Pallottiner

Pater Hinsens Gemeindearbeit im Raum Aichach-Friedberg

Seelsorge und Bildung zu verknüpfen, das war sein Steckenpferd, ob als Redakteur der Zeitschrift oder in Aschaffenburg in einem Bildungshaus der Diözese Würzburg. Und als er für den Augsburger Bischof Josef Stimpfle der Gemeindepastoral der Diözese neue Impulse geben sollte, wollte er auch die Gemeindepraxis kennenlernen und kümmerte sich um die zwei kleinen Gemeinden Freienried und Hohenzell im Wittelsbacher Land in der Nähe von Adelzhausen. „Das waren gute Erfahrungen für mich“, sagte Pater Hinsen einmal.

Nach vielen Jahren in der Erwachsenenbildung, in der Priesterausbildung, in der Provinzleitung und als Autor von Büchern sowie Zeitschriften wie Das Zeichen in Würzburg, Freising und Friedberg, lebt und arbeitet er heute in der Pallottiner-Kommunität in Friedberg. In Friedberg und im Umland ist er als Seelsorger und Priester immer noch sehr gefragt, wo er seit 15 Jahren wirkt.

Arbeit als Chefredakteur und Wallfahrtskaplan der Pallottiner

Dort nämlich war er unter anderem als Chefredakteur der Pallottinerzeitschrift KA, die heute Das Zeichen heißt, als Leiter des Philosophisch-theologischen Instituts und als Vizeprovinzial tätig. Zuletzt war Pater Hinsen offiziell von 2014 bis 2020 Wallfahrtskaplan in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh, damals in Zusammenarbeit mit Pater Sascha-Philipp Geisler, dem heutigen Generalvikar im Erzbistum Hamburg. In dieser Funktion begleitete er viele Menschen, die zur Wallfahrtskirche gehören. Und solange er noch Kontakte hat, besucht er heute noch die Alten und Kranken aus dieser Gemeinde. (AZ)