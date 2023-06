Friedberg

06:00 Uhr

Schaufenster werben für das Friedberger Altstadtfest

In der Ludwigstraße 28 bemalte der Wahlkurs „Textiles Gestalten“ des Gymnasiums Friedberg das Fenster mit großen Uhren.

Plus Der Aktivring hat zwei Aktionen gestartet: Schüler gestalten Leerstände passend zur "Friedberger Zeit", und Geschäfte beteiligen sich an einer Abstimmung.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Abstimmen und gewinnen kann man im Vorfeld des Altstadtfestes bei einem Schaufensterwettbewerb. Zwölf Schaufenster von Läden in der Innenstadt sind bereits geschmückt; wer sich bis 25. Juni an der Abstimmung beteiligt, kann einen City-Gutschein im Wert von 25, 50, 75 und 100 Euro gewinnen. Doch der Aktiv-Ring hat sich nicht nur diese Aktion ausgedacht, sondern will im Vorfeld von Friedbergs größtem Fest auch Leerstände positiv gestalten, wie Geschäftsführerin Renate Mayer erklärt.

Ziel der Aktion ist, Stimmung bei den Bürgern zu erzeugen und die Innenstadt wie eine historische Einladungskarte erscheinen zu lassen. Neun Schülerinnen sind daher gerade über eine Stunde in der Bahnhofstraße 9 beim Malen, und die ersten Blumen mit Uhren erstrahlen in weißer Farbe. Passanten freuen sich, dass das leer stehende Gebäude gleich viel schöner wirkt. Eine zweite Gruppe werkelt in der Ludwigstraße 28. Da die Fenster jedoch nicht mehr fertig werden, ist noch ein weiterer Nachmittag nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen