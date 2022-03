Scheibe eingeschlagen: Unbekannte beschädigen Schulgebäude in Friedberg

In Friedberg richten Unbekannte erneut einen Schaden an einer Schule an. Die Täter oder die Täterinnen schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein.

In der Nacht auf Donnerstag beschädigten Unbekannte eine Schule in Friedberg. Die Täter oder die Täterinnen schlugen laut Polizei die Fensterscheibe einer Schule in der Aichacher Straße mit einem Stein ein.

Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in die Grundschule-Süd in Friedberg ein und richteten einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro an. (AZ)