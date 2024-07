Am Freitag im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 22.45 Uhr wurden im Friedberger Hagelmühlweg an sechs geparkten Pkw die Seitenscheiben der Fahrertüren eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg entgegen. (AZ)

