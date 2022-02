Schlagertage-Prozess wird auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Am Freitag sollte der Betrugsprozess um die Friedberger Schlagertage 2018 weitergehen. Daraus wird nichts. Selbst ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Wegen des positiven Corona-Tests eines Angeklagten war die Gerichtsverhandlung um die Friedberger Schlagertage unterbrochen worden. Diesen Freitag sollte es weitergehen. Nun muss der Prozess auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Warum?

Die beiden Veranstalter des Festivals müssen sich wegen Betrugs und Insolvenzverschleppung verantworten. Kurz nach Verlesung der Anklage hatte einer von ihnen ein positives Testergebnis aufs Handy bekommen. Der Prozess wurde erst um eine, dann um eine weitere Woche verschoben, da der 42-Jährige sich an seinem Wohnsitz in der Schweiz in Quarantäne befand.

Prozess um Friedberger Schlagertage: Frist kann nicht eingehalten werden

Am 18. Februar sollte es weitergehen, doch erneut klappt es wegen Corona nicht. Am Ersatztermin 25. Februar ist ein Schöffe in Urlaub. Somit kann die gesetzliche Frist für eine Unterbrechung nicht eingehalten werden, wie Roland Fink, Sprecher des Augsburger Amtsgerichts, erläuterte. Der Prozess muss ausgesetzt und neu aufgerollt werden. Wann das angesichts voller Terminkalender der Gerichte sein wird, steht noch nicht fest.