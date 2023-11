Friedberg

18:30 Uhr

Schlossspielplatz: Nach Gerichtsurteil nehmen Anwohner Stadtrat in die Pflicht

Nachdem das Gericht ihre Klage abgelehnt hat, bitten Anwohner des Schlossspielplatzes in Friedberg den Stadtrat um Hilfe.

Plus Die Klage gegen den Spielplatz beim Friedberger Schloss wurde abgewiesen und die Stadt lehnte Kompromisse ab. Nun fragen Nachbarn: Wer überwacht die Regeln?

Obwohl das Verwaltungsgericht Augsburg die Klage von Anwohnern gegen den Schlossspielplatz abgewiesen hat, scheinen diese noch einen Funken Hoffnung zu haben, dass sich etwas in ihrem Sinn verbessern könnte. Das Gericht sieht die Anlage als für ein Wohngebiet zulässig an. Zugeständnisse lehnte der Bürgermeister ab. Vor dem Stadtrat sprach nun trotzdem ein Vertreter der Nachbarschaft eine Reihe von Wünschen bzw. Forderungen an Verwaltung und Stadtrat aus.

Dass Otto-Normalbürger im Stadtrat Anfragen stellen dürfen, ist eine rare Chance. In Friedberg ist es viermal im Jahr möglich; nur selten macht überhaupt jemand Gebrauch davon. Der Anlieger des Schlossspielplatzes ist dort in den vergangenen drei Jahren jedoch bereits mehrfach vorstellig geworden. Eine Aussage der Verwaltung oder politische Statements zu den Anfragen während der Sitzung sieht die Geschäftsordnung nicht vor. Jedoch erhalten die Fragesteller binnen drei Wochen Antwort von der Verwaltung.

