Schmetterlinge im Bauch bei den Konzerten im Schloss Friedberg

Plus Das Open-Air-Konzertprogramm 2022 im Friedberger Schloss ließ keine Wünsche offen. Einen kleinen hätten wir aber doch.

Entschuldigung, verehrte Künstlerinnen und Künstler, aber es muss einmal gesagt sein: Das Schöne an den Abenden im Friedberger Schlosshof ist nicht nur die Musik. Die natürlich vor allem, doch wirkt sehr viel zusammen: romantische Kulisse in dem Arkaden-Hof, stimmungsvolle Beleuchtung, liebevolle Bewirtung.