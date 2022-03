Schockanrufe: Falscher Polizist treibt in Friedberg sein Unwesen

Mehrere Personen werden in Friedberg von angeblichen Europol-Mitarbeitern und Polizisten angerufen. So sollen sich Betroffene verhalten.

Gleich mehrere Personen in Friedberg haben am Mittwoch seltsame Anrufe erhalten und diese der Polizei gemeldet. Ein Mann kontaktierte die Betroffenen von einer Handynummer. Er sprach Englisch und gab sich als Mitarbeiter von Europol aus.

Der Betrüger behauptete, dass die "ID-Daten" der Betroffenen im Internet aufgetaucht seien. Um weiteren Missbrauch zu verhindern, würde der Anrufer die Daten der Leute abgleichen wollen. Laut Polizei ist das Ziel der Betrüger, die persönlichen Daten bis hin zu Vermögensinformationen oder Bankdaten auszuspähen.

Schockanrufe in Friedberg: Das rät die Polizei

Ebenfalls häufen sich die Anrufe, bei denen sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgibt und mitteilt, dass persönliche Daten der Opfer bei einer vermeintlichen Festnahme eines Einbrechers aufgetaucht seien. Die Opfer werden in diesen Fällen per Telefon angewiesen, ihr Barvermögen an den vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben, damit das Geld sicher sei.

Aufgrund der aktuell häufig auftretenden Anrufe falscher Polizeibeamter rät die Polizei mit personenbezogenen Daten, insbesondere mit Daten über Vermögen und Vermögensstände – speziell am Telefon –, sehr vorsichtig umzugehen. (AZ)