Schon wieder ein Unfall an der Kreuzung AIC25/Chippenham-Ring

Die Kreuzung Chippenham-Ring/B300/AIC25 in Friedberg ist sehr unfallträchtig. Jetzt kracht es dort schon wieder.

Einmal mehr meldet die Polizei Friedberg einen Unfall an der Kreuzung Chippenham-Ring/ B300/AIC25 in Friedberg. Am Samstag gegen 18.20 Uhr fuhr ein 30-Jähriger dort auf einen stehenden Pkw auf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. (AZ)