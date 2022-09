Schritt zur Partnerstadt: Delegation aus Zafi besucht Friedberg

Friedberg und die Stadt Zafi in Togo streben eine Partnerschaft mit ungewöhnlichen Schwerpunkten an. Diese werden bei einem Besuch konkreter.

Während sich die bisherigen Städtepartnerschaften Friedbergs auf kulturellen Austausch und geselliges Beisammensein konzentrierten, wird es bei der nächsten anders. Friedberg und Zafi im westafrikanischen Togo streben eine Partnerschaft mit bislang eher ungewöhnlichen Schwerpunkten an, nämlich Wasser, Bildung sowie Land- und Forstwirtschaft. Wie dieser Austausch sich gestalten könnte, wird sich Ende September herauskristallisieren.

Eine dreiköpfige Delegation aus Zafi, bestehend aus einer Deutschlehrerin, dem Generalsekretär des Kantons Zafi und dem Kantonschef und informellen Bürgermeister Zafis, ist vom 22. bis 28. September zu Gast in Friedberg. Sie erwartet ein straffes, auf die Themenschwerpunkte abgestimmtes Programm.

So stehen zu den Punkten Schulbildung und Erwachsenenbildung Besuche im Gymnasium und bei der Volkshochschule an. Zum Thema Land- und Forstwirtschaft sind Gespräche über nachhaltige Waldwirtschaft sowie Umgang mit Rohstoffen und solidarischen Handel angesetzt, aber auch ein Besuch in Körners Hofladen. Das Thema Wasser führt unter anderem zum Wasserwerk Friedberg und Klärwerk Mittlere Paar mit Besichtigung der PV-Anlage, aber auch zum Weltkulturerbe Wassermanagement Augsburg. Die Delegation wird außerdem die Friedberger Stadträte und Stadträtinnen sowie die Mitglieder des hiesigen Partnerschaftskomitees kennen lernen.

Damit auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zur Begegnung haben, findet am Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr in St. Jakob ein deutsch-afrikanischer Gottesdienst mit anschließendem Treffen im Divano statt. Den Abschluss bilden Workshops.

Die Wurzeln der Städtepartnerschaft Friedberg - Zafi

Dem Besuch geht vom 20. bis 22. September eine Tagung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global in Dresden voran. An dieser nimmt die Delegation aus Zafi teil; Friedberg ist vertreten durch Bürgermeister Roland Eichmann sowie Stephanie Posch, die nun das Thema Städtepartnerschaften in der Stadtverwaltung betreut. Die Konferenz hat den Themenschwerpunkt Partnerschaft und Digitalisierung; es gibt jedoch auch grundlegende Informationen zu Partnerschaften. Die Kosten für Zafi und Friedberg übernimmt die SKEW.

Der Kontakt zu der 25.000-Einwohner-Stadt kam über Vincent Semenou zustande, Pastoralassistent der Pfarrei St. Jakob. Er stammt aus der Stadt im Süden Togos und hatte 2019 eine Reise dorthin organisiert.

Andrea Bauer, Vincent Semenou und Brigitte Bollinger stellten 2021 Bürgermeister Roland Eichmann Zafi in Togo als mögliche Partnerstadt für Friedberg vor. Foto: Stadt Friedberg

Bürgermeister Roland Eichmann sagt: "Ich freue mich schon sehr, der Delegation aus Zafi unser Friedberg vorstellen zu können und darauf aufbauend die sechste Städtepartnerschaft zu begründen.“ Bislang bestehen Partnerschaften mit Bressuire (Frankreich), Friedberg (Steiermark), Völs (Südtirol), Chippenham (Großbritannien) sowie La Crosse (USA).

Eine Besonderheit bleibt die Verbindung zu Ndanda, welche bereits seit Jahrzehnten existiert. Der Stadtrat hat diese besondere Städtefreundschaft bestätigt. Es werden jährlich bis zu 5000 Euro zur Verfügung gestellt, um Projekte in dem kleinen Ort in Tansania zu unterstützen.