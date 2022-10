Schulprojekt zeigt, wie man sein Leben nachhaltig gestaltet

Jugendliche der Konradin-Realschule sind Gastgeber für junge Leute aus Europa. Warum sie zum Abschluss des Projekts eine Winterlinde pflanzen.

Nachdem im letzten Schuljahr Jugendliche der Konradin-Realschule Dänemark, Spanien und Island besuchten, fungierten sie kürzlich als Gastgeber. Die jungen Europäer verbrachten eine Woche in Friedberg und waren in deren Familien untergebracht. Unter dem Motto "The planet needs you – facts, activities and hope" ging es um die Aspekte eines nachhaltigen Lebens.

Zum Auftakt tauschten sich die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer in Form von Präsentationen in englischer Sprache über ihre Arbeit aus. Das Wassermanagement-System der UNESCO-Welterbestadt Augsburg, das der Gruppe nähergebracht werden konnte, ist gerade im Hinblick auf das Projektthema von Bedeutung. Auch der Besuch von München stand auf dem Programm. Das Museum Mensch und Natur in München bot viele Einblicke zum Thema Klimawandel. Wie sehr sich der Anstieg der Temperaturen auf die bayerischen Gletscher auswirkt, sollte direkt auf der Zugspitze erkundet werden. Nur noch vier von ursprünglich fünf bayerischen Gletschern werden als solche anerkannt.

Konradin-Realschule stellt Bienenwachstücher her

Im Rahmen diverser Workshops an der Konradin-Realschule gewannen die Projektteilnehmer unter anderem Eindrücke, wie man sein Leben nachhaltig gestalten kann. Wie stellt man selbst Bienenwachstücher her, um den Gebrauch von Plastik zu reduzieren? Welche Formen der alternativen Energiegewinnung gibt es? Wie kann man anhand von persönlichen Beobachtungen und Messungen das Klima observieren und dabei eine Veränderung während der letzten Jahre und Jahrzehnte feststellen?

Zum Abschluss der Projektwoche pflanzte die Gruppe auf dem Gelände der Schule eine Winterlinde, die sowohl an die Woche erinnern als auch das Ökosystem positiv beeinflussen sollte. Wegen ihrer relativ großen Resistenz gegenüber Trockenheit und höheren Temperaturen wird die Winterlinde in unserer Gegend in Anpassung an den Klimawandel weiter an Bedeutung gewinnen. (AZ)