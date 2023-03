Schulstart in der neuen Pallotti-Schule: "Fühle mich schon heimelig"

Plus Noch läuft nicht alles rund im Neubau am Volksfestplatz. Die Freude über den Umzug ist aber allgegenwärtig – auch wenn dieser stressig war.

Plötzlich wird es dunkel im Büro der Schulleiterin. "Ich weiß jetzt auch nicht, wieso", sagt Diana Hertle mit einem Lachen. Wie sich später herausstellen soll, schaltet sich das Licht in den Räumen der Vinzenz-Pallotti-Schule tatsächlich von selbst aus, wenn zu wenig Bewegung registriert wird. Nur eine Sache, an die sich das Personal sowie Kinder und Jugendliche im neuen Schulhaus erst noch gewöhnen müssen.