Friedberg

18:00 Uhr

Schutz vor Hochwasser: Friedbergerin überreicht Bürgermeister Petition

Plus Anwohner aus Friedberg übergeben Bürgermeister Eichmann 130 Unterschriften für ein besseres Kanalsystem. Der versteht die Lage, bleibt aber zurückhaltend.

Von Anna Faber

Sind die alten Kanalsysteme in Friedberg-Ost für die stark gewachsene Bewohnerzahl zu klein? Auf diese Frage fordern Anwohner eine Antwort. Nach den starken Regenfällen im August waren in der Wulfertshauser Straße und Nebenstraßen Wassermassen über die Straße geflutet und aus den Gullys gesprudelt. Sonja Veit und vielen anderen liefen in der Nacht die Keller voll. Veit startete daraufhin eine Petition, in der sie einen Ausbau der Kanalsysteme fordert. 134 Unterschriften legt sie zusammen mit weiteren Betroffenen Bürgermeister Roland Eichmann vor. Bei der Übergabe wird die emotionale Belastung der Anwohner deutlich.

Sonja Veit erinnert sich mit Schrecken an das Unwetter im August des vergangenen Jahres und an die teuren Folgen: Wassermassen fluteten über die Wulfertshauser Straße auf ihr Grundstück. Die Kellerfenster konnten den Kräften nicht Stand halten, das Wasser gelangte in das erst sechs Jahre zuvor sanierten Gebäude. Bodenbeläge und Rigipswände waren unbrauchbar und mussten erneuert werden. So wie den Veits erging es im August vielen in Friedberg-Ost, aber auch in Bachern, Wulfertshausen oder Stätzling. Bei Veits Nachbarn überschwemmten Fäkalien den Kellerboden.

