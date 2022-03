Genussvoll abnehmen: Einfache Fasten-Rezepte aus dem Wittelsbacher Land

Viele wollen die Fastenzeit zum Abnehmen nutzen. Doch auf Genuss lässt sich schwer verzichten. Diätassistentin Jacqueline Els lässt sich in die Töpfe schauen.

Die 40-tägige Fastenzeit vor dem Osterfest gibt die Chance, in sich zu gehen, den Körper zu entgiften und einfach mal den Reset-Knopf zu drücken, wie es die staatlich geprüfte Diätassistentin Jacqueline Els so schön ausdrückt. Voraussetzung allerdings sei eine innere Bereitschaft. Die Ernährungsberaterin aus Schwabmünchen ist für das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten tätig, welches die Seminare der Hauswirtschaftsschule Friedberg ausrichtet. Uns verrät sie ihre Lieblingsfastenrezepte und gibt Tipps, wie Fasten auch Geist und Seele guttut.