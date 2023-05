Schwarz-rot-gelbes E-Bike gestohlen

Ein E-Bike im Wert von 3000 Euro wurde in Friedberg in der Jungbräustraße gestohlen.

Ein Fahrrad mit Wiedererkennungswert wurde in der Nacht auf Samstag in Friedberg gestohlen: ein auffällig schwarz-rot-gelb lackiertes E-Bike der Marke Corratec. Der Besitzer hatte es von 1.30 Uhr am Freitag bis zum Samstagvormittag in der Jungbräustraße auf Höhe der Hausnummer 5 abgestellt und mit einem Schloss angekettet, so die Polizei. Als er zurückkehrte, waren sowohl das Fahrrad als auch das Schloss nicht mehr da. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu richten. (AZ)