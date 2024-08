Schwere Kopfverletzungen: Radfahrer stürzt und muss ins Krankenhaus

Bei einem Sturz zog sich ein 64-jähriger Radfahrer am Mittwochabend gegen 18:55 Uhr in der Augsburger Straße auf Höhe des P&R Parkplatzes in Friedberg eine schwere Kopfverletzung zu. Er wurde umgehend in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er laut Polizei keinen Fahrradhelm. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821-3231710 zu melden. (AZ)