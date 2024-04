Schwerer Unfall bei Derching: Zwei Personen nach Kollision im Krankenhaus

Auf der Verbindungsstraße zwischen Derching und Friedberg stoßen zwei Fahrzeuge heftig zusammen. Der Schaden ist hoch, einem Unfallbeteiligten droht Ärger.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Friedberg und Derching zu einem schweren Unfall. Gegen 22.35 Uhr war ein 24-jähriger Pkw-Fahrer in Richtung Derching unterwegs. Auf Höhe Neue Bergstraße wollte ein 27-jähriger Autofahrer von einer Parkplatzeinmündung in die Straße einfahren. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt des 24-Jährigen und es kam zu einer heftigen Kollision.

Schwerer Unfall bei Derching: 27-Jähriger mit zwei Promille am Steuer

Bei dem Zusammenstoß wurde beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Laut dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling Jürgen Mair hätten die beiden Fahrer Glück im Unglück gehabt. "Es war schon ein heftiger Aufprall". Auch die Freiwillige Feuerwehr Derching war vor Ort, insgesamt rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren im Einsatz.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 27-jährigen Fahrer, Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt.