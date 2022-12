Friedberg

12:00 Uhr

Schwimbeck-Ausstellung im Schloss startet in einem Monat

Erinnert an das Internat Hogwarts aus Harry Potter: Die Schwimbeck-Abteilung im Friedberger Museum. Am 28. Januar 2023 eröffnet im Wittelsbacher Schloss eine Ausstellung über den Künstler.

Plus Der Künstler Fritz Schwimbeck wuchs in Friedberg auf, nun widmet ihm das Museum eine Ausstellung: Unheimliche Werke mit überraschendem Bezug zur heutigen Zeit.

Von Ute Krogull

Das Museum im Wittelsbacher Schloss widmet seine nächste Sonderausstellung Fritz Schwimbeck (1889 bis 1977). Der Künstler wuchs in dem alten Gemäuer auf. Dieses, aber auch die verwinkelten Gassen der Altstadt und die Wälder bei Bachern prägten sein Werk. "Er war ein Meister des Unheimlichen", sagt Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker. Doch auch das Grauen des Ersten Weltkriegs, Krankheit und Leid flossen in seine Kunst ein. Es sind Bilder in einem fantastischen Stil und Genre, wie sie jetzt wieder modern sind. Doch auch abgesehen davon haben die Darstellungen einen teils erschreckenden Bezug zur heutigen Zeit. Zu sehen sind sie ab 28. Januar 2023.

